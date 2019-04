Palermo: Stellone esonerato, squadra a Delio Rossi

In serie B il Palermo ha esonerato il tecnico Roberto Stellone ed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto. Fatale, a Stellone, il pareggio interno ottenuto ieri sera contro il Padova, ormai a un passo dalla retrocessione in serie C. La guida tecnica della Prima Squadra è stata temporaneamente affidata all'allenatore della Primavera Giuseppe Scurto. Salvo sorprese il sostituto di Stellone sarà Delio Rossi, che ha già guidato i rosanero tra 2009 e 2011.