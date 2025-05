CONFERENCE LEAGUE Palladino recrimina, ma non molla: "Ce la giochiamo al ritorno"

Sconfitta di misura per la Fiorentina nella semifinale di andata di Conference League. In casa del Betis Siviglia finisce 2-1 per gli spagnoli: Raffaele Palladino recrimina per qualche decisione arbitrale e conta di giocarsi la qualificazione al ritorno:

"C'è il rammarico, il dispiacere della sconfitta, però sicuramente oggi abbiamo giocato con coraggio, con orgoglio ed è ovviamente tutto aperto. Noi ci crediamo in casa nostra, davanti ai nostri tifosi e vogliamo che sia una bolgia il nostro Franchi. Poi ringraziamo i tifosi che sono venuti, sono venuti tanti qui che ci hanno sostenuto. Per me il rigore non c'era. Ha preso palla piena, abbiamo rivisto le immagini, hanno anche rivisto anche al VAR, palla piena. Per me il gol è fuorigioco, perché la regola è quella. Ostruisce la visuale del portiere e se il giocatore è oltre la linea, almeno a me hanno insegnato così. Poi se ci sono altre regole magari me le spiegano, però secondo noi è fuorigioco. E per quanto riguarda Dodò, vediamo nei prossimi giorni, giorno per giorno, se riusciamo a recuperarlo per giovedì prossimo. Ma sicuramente il ragazzo ci tiene a recuperare, vedremo".

