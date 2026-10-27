PALLONE D'ORO Pallone d'Oro a Harry Kane: una vita da bomber, anche a... Serravalle Il centravanti del Bayern Monaco batte Mbappé e Yamal, coronando una stagione da 61 gol in 51 presenze coi tedeschi (e altri 6 ai Mondiali). In carriera, tra club, nazionale e U21, ne ha segnati 559, 8 dei quali (storici, per lui) al San Marino Stadium.

Il goleador eterno piazzato segna sempre più e adesso vince pure, così il mondo del calcio, giustamente, lo celebra. Harry Kane è il Pallone d'Oro 2026, il 5° inglese a riuscirci dopo Matthews, Charlton, Keegan e Owen. Coronamento di una stagione da 61 gol in 51 partite col Bayern Monaco – più altri 6 al Mondiale – con annesso titolo di capocannoniere in Bundesliga – il 3° - e scudetto, il secondo in Baviera. E soprattutto di una crescita tecnica che, a 33 anni, lo vede essere non solo bomber, ma regista offensivo a tutto tondo. Se col Bayern ha vinto i primi titoli - dopo il decennio di piazzamenti e delusioni col Tottenham - come cannoniere Kane ha, da sempre, un palmares di altissimo profilo: già detto della Bundes, citando i tornei principali è stato miglior marcatore della Premier League (3 volte), della Champions, del Mondiale nel '18 e dell'Europeo nel '24.

Dei gol di Kane ne sa qualcosa pure San Marino, incrociato tre volte, sempre a Serravalle. La prima con l'U21 e con una tripletta, nel 4-0 dell'ottobre 2013. Le altre con la maggiore, a partire dal settembre 2015 e dalle qualificazioni a Euro 2016: aveva 22 anni, era reduce dalla prima stagione in doppia cifra in carriera ed era appena alla 3ª presenza. Nel 6-0 inglese firmò il 5° gol, dopo essere entrato al 58° al posto del capitano Rooney. Col senno di poi un vero e proprio passaggio di consegne: proprio all'allora punta dello United soffierà il primato di reti (91, contro 53) con la nazionale inglese, di cui ora è anche capitano e recordman di presenze (125, per ora insieme a Shilton).

E ha già la fascia al braccio quando, nel novembre 2021, incrocia nuovamente San Marino, nella corsa al Mondiale in Qatar: era la partita del 90° anniversario della FSGC – con tanto di maglia coi colori della prima bandiera sammarinese – e Kane la rese storica anche per se stesso, siglando, nel 10-0 per i Tre Leoni, il suo unico poker in nazionale. Nazionale che ha guidato verso due finali dell'Europeo e due semifinali del Mondiale: un trionfo con l'Inghilterra – e la Champions – sono i prossimi obiettivi di un fuoriclasse che, a prescindere dalla bacheca, è già nel novero dei più grandi centravanti di sempre.



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