Pallone d'Oro, i commenti di Gavi, Putellas, Courtois.

Gavi: "Sono molto felice di ricevere questo premio a 18 anni, ma ora dobbiamo andare avanti, c'è ancora tanto da fare e una lunga carriera davanti".

Alexia Putellas: "Felice, felice per tutte le persone intorno a me, per la squadra, per le mie compagne, per me perché alla fine sono mesi che sono fuori e mi manca giocare. Penso che la questione della nazionale sia una questione di cui dobbiamo parlare, sono d'accordo, ma non credo che oggi sia la giornata".

Courtois: "Essere qui per la prima volta alla cerimonia è stato speciale. Poter vincere ora per la prima volta è molto bello, ma voglio di più".

