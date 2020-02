Panchina D'oro: Gian Piero Gasperini premiato come miglior tecnico 2019

C'è anche un altro numero da tenere in considerazione: Gian Piero Gasperini da ieri, oltre ad essere il miglior allenatore della Serie A, premiato dai suoi colleghi con 22 voti per la stagione 2018- 2019, è anche il tecnico più “esperto” della categoria. Lo precedeva Walter Mazzarri, esonerato proprio ieri con 463 panchine contro le 393 del Gasp che ora guida anche la classifica degli allenatori più longevi.

La sua Atalanta non solo ha spesso sciorinato calcio di grande livello centrando il terzo posto, ma ha centrato una storica promozione agli ottavi di finale di Champions League dove affronterà il Valencia. Panchina d'oro strameritata con 22 voti.

Al secondo posto Sinisa Mihajlovic con 13, a lui il premio speciale Settore Tecnico, al terzo Massimiliano Allegri con 6. Gli altri premi: panchina d'Argento per Fabio Liverani (Lecce) anche per Liverani 22 voti. Alle sue spalle Eugenio Corini (Brescia) con 11, terzo Roberto Venturato con 8.

In Serie C panchina d'oro per Fabio Caserta (Juve Stabia) davanti ad Attilio Tesser (Pordenone) e Luca D'Angelo (Pisa). Premio per il settore giovanile all'Inter ritirato da Roberto Samaden.

Tra le donne panchina d'oro ad Elisabetta Bavagnoli (Roma) e d'argento per Alessandra Pistolesi (Empoli Ladies).

Calcio a 5 d'oro per Fulvio Colini (Italservice Pesaro). D'argento calcio a 5 femminile per Gianluca Marzuori (Montensilvano).

Per il ricovero a cui si è sottoposto questi giorni non era presente Sinisa Mihajlovic, Gasperini ha avuto un pensiero per lui.

Nel video lì'intervista a Gianpiero Gasperini.