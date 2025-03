SERIE A Panchina d'oro, vince Inzaghi. Premi speciali a Gasperini e Ancelotti L'allenatore dell'Inter è stato votato come migliore della Serie A 2023/24. A Pecchia (ex Parma) la Panchina d'argento per la Serie B

Panchina d'oro, vince Inzaghi. Premi speciali a Gasperini e Ancelotti.

Simone Inzaghi è il miglior allenatore della Serie A 2023/24. A lui è andata la Panchina d'oro per la stagione scorsa, premio assegnato ogni anno a Coverciano, insieme ad altri riconoscimenti. Completano il podio dei più votati Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Vincenzo Italiano (che era alla guida della Fiorentina). Gasperini ha però ricevuto un premio speciale per la vittoria dell'Europa League con i bergamaschi, così come Carlo Ancelotti ne ha avuto uno per aver vinto la Champions League con il Real Madrid.

La Panchina d'argento in quanto miglior allenatore della passata Serie B è andato a Fabio Pecchia, che lo scorso anno ha vinto il campionato con il Parma. Miglior allenatore della Serie C è Guido Pagliuca, che ha portato alla promozione la Juve Stabia, mentre Alessandro Spugna è stato nominato miglior allenatore della Serie A femminile grazie ai risultati ottenuti con la Roma. Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, il premio "Mino Favini" in quanto miglior responsabile di un settore giovanile è andato a Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, mentre il premio speciale è stato assegnato a Massimiliano Favo, selezionatore della Nazionale Under 17 campione d'Europa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: