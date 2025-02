SERIE C Panchine che cambiano: a Ferrara tocca a Baldini, Bucchi va all'Arezzo

E' stato un week end lungo cominciato con gli anticipi del venerdì e terminato con la sessione del mercato invernale alla mezzanotte di lunedì. Un lunedì sera bollente anche sul fronte delle panchine. Dopo una notte di riflessione la Spal ha deciso di cambiare e separarsi da Andrea Dossena per affidare l'operazione salvezza a Francesco Baldini. Il tecnico italosammarinese esordirà domenica a Chiavari e proverà a sbarrare la strada alla capolista Entella. Debutto più duro non poteva capitare. Allenatore nuovo anche ad Arezzo. Esonerato Troise dopo il pari di Gubbio e dopo un lunedì di voci e nomi a rincorrersi, la fumata bianca è arrivata nel pomeriggio. La scelta è caduta su Christian Bucchi che si rimette in gioco ripartendo dalla serie C.

A proposito di ripartenze, deve provarci anche il Rimini la cui crisi è però soprattutto di risultati. Contro il Perugia i ragazzi di Buscè hanno fatto una buona partita e poi c'è anche il jolly Coppa Italia da poter giocare. Insomma, serve forse un po' di calma, forse un risultato, qualcosa per riaccendere l'entusiasmo. Davanti invece tutta la nobiltà dice grazie al Pescara. Aver fermato l'imbattibile Entella sul pari è oggi forse il massimo della vita. Lo è per Ternana, Torres e soprattutto Vis Pesaro, vera sorpresa di stagione. Un giocattolo plasmato da Stellone al quale va riconosciuto il merito della responsabilità di mettere contemporaneamente in campo tutti i più forti, cercando equilibri nuovi di volta in volta, ma senza rinunciare mai alla qualità.

Laddove fallì Tele Santana col Brasile '82 rischia di prendersi il jackpot Roberto Stellone con la sua Vis. Che giunti a questo punto meriterebbe il lieto fine.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: