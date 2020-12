SERIE C Paolo Bravo: "Presto per parlare di promozione, stiamo facendo un continuo processo di crescita" Ospite a Cipiace l'ex terzino sinistro del Rimini oggi Direttore Sportivo del Sud Tirol Paolo Bravo

Il Sud Tirol è in testa al campionato di Serie C Girone B con il Padova a quota 29. La società bolzanina ha da poco inaugurato il centro tecnico e il nuovo Stadio Druso costato 19 milioni di Euro, di cui 12,5 finanziati dalla Provincia. La squadra allenata da Vecchi già da alcuni anni viene indicata come possibile candidata alla promozione in Serie B. Ci proverà quest'anno anche se per il Direttore Sportivo Paolo Bravo è ancora presto per parlare di Serie B.

Nel video la sua intervista

