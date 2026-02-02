Paolo D'Agostino: "Arezzo, Ravenna e Ascoli hanno investito per puntare alle B"

Ospite di "Cose di Calcio", Paolo D'Agostino dell'area scouting di Interperformances:

"In linea come tutti gli altri anni. Sicuramente devo dire che l'Arezzo è quella che si è rinforzata nei posti giusti, soprattutto con Cortesi".

E' la prima favorita?

"Del girone B è la prima favorita. Poi c'è Ravenna e Ascoli, però sono un po' indietro. L'Ascoli ha serrato un po' i ranghi, ha guadagnato due punti, è ancora un po' staccato. Secondo me, come l'ho visto, l'Ascoli gioca molto bene. C'è troppa differenza che è difficile da recuperare nei partiti che sono rimasti. Però diciamo che può insidiare Ravenna per il secondo posto, secondo me".

In serie D, invece, hanno battuto due colpi vitali, Imolese e Tropical Coriano, nel girone D. Invece nel girone F è caduta dopo cinque risultati la San Maurese e il San Marino, che non vince più:

"Per quanto riguarda il San Marino, ha cambiato tanto. Sono arrivati anche ultimamente dei giocatori e è un cantiere aperto. Ieri non ha giocato neanche male, però deve lavorare ancora. Dobbiamo dar tempo anche all'attore di lavorare in una situazione che è, come ripeto, un cantiere aperto. Per quanto riguarda il Coriano, la prima vittoria in casa sicuramente fa piacere, perché sta facendo un campionato di rispetto, di grande dignità. Facciamo tutti il tifo per il Coriano, comunque".









