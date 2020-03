EMERGENZA Paradosso in Bielorussia, si gioca a porte aperte Al via il campionato di calcio

Nonostante l'emergenza internazionale da Coronavirus, ha preso il via regolarmente il campionato di calcio in bielorussa. Due le partite in programma, che si sono giocate a porte aperte e quindi con la presenza sugli spalti dei tifosi. Il primo club a scendere in campo è stato il Bate Borisov, sconfitto a sorpresa per 3 a 1 sul campo dell'Energetik Minsk, mentre poco dopo si sono affrontate anche Soligorsk e Zhodino, partita vinta per 1 a 0 dalla squadra ospite.

In Bielorussia, dunque, si gioca in assoluta normalità e in linea di pensiero con il presidente Lukashenko, che ha raccomandato alla popolazione di "fare la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto per uccidere il virus nei vostri organismi".



