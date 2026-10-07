PREMIO VIALLI Parata di stelle per il premio Gianluca Vialli: Ravanelli "È stato un capitano importante, non solo in campo" Tra i premiati il ct della Nazionale Roberto Mancini e Pio Esposito

È stata una grande serata nel ricordo di Gianluca Vialli quella andata in scena al cinema Fulgor di Rimini. Tantissimi ospiti hanno voluto partecipare al premio intitolato alla leggenda del calcio per ricordare storie e aneddoti di un personaggio che ha lasciato il segno in tutte le persone che hanno incrociato la sua strada, sia nel mondo del calcio che della televisione. C'è stato spazio per celebrare la sua storia calcistica con tanti suoi ex compagni di squadra della "Bella stagione" che portò ai blucerchiati lo storico scudetto del 1991 e del grande ciclo della Juventus che portò alla vittoria della Champions League nel 96. Tra i premiati, il CT della Nazionale Roberto Mancini, vincitore del premio Legend. Pio Esposito, al quale è stato assegnato il premio AIC Goleador. Alessandro Antinelli ha ottenuto il riconoscimento al giornalismo sportivo, mentre a Fabrizio Ravanelli, legato da un'amicizia profondissima nei confronti di Vialli, è stato assegnato il Premio Amico del Cuore.

"È un ricordo e un premio fantastico, per me sono veramente orgoglioso di, di poter ricevere questo premio Vialli. Lo riceverò con grande affetto e credo che sia una delle cose più belle che mi sia capitata - ha raccontato l'ex attaccante ella Juventus - È sempre stato anche per noi un capitano importante non solo in campo, un punto di riferimento, ma è stato un punto di riferimento anche fuori dal campo per tutti noi e, e quindi un vero leader, un vero trascinatore. E credo che quando si, si è in un gruppo come quello della Nazionale, anche il Mancio sicuramente, sarebbe stato di grande aiuto, non solo per delle sfaccettature tecnico-tattiche, ma anche per condividere certe situazioni nella gestione dei giocatori".

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