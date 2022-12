SERIE C Pareggi a Imola e Olbia, dilaga l'Ancona

L'Imolese interrompe una striscia di 5 sconfitte di fila, ma contro la Vis è solo pari. Avvio con brivido, Di Paola stampa la punizione sul palo. Occasione per l'Imolese, unica in un tempo, è questo diagonale troppo stretto di Zanini. Nella ripresa ancora Zanini, il destro è troppo pigro per far male. Imolese 15 in zona play out, Pesaro appena sopra a 16. Pari ma con gol anche tra Olbia e Recanatese con i padroni di casa che avrebbero meritato i tre punti. Fallani salva su Longobardi che rischia l'autorete. Succede tutto nella ripresa, Ferretti lungo per Sbaffo che tiene di fisico e incrocia di testa. Recanati avanti. Ma padroni di casa subito attivi, bella acrobazia di Ragatzu e palo pieno. Al minuto 80' arriva il pareggio. La mette Biancu e nel traffico il tocco decisivo è quello di Brignani. Nel finale occasione per il sorpasso, La Rosa prende la mira, Fallani e la traversa salvano la Recanatese. Marchigiani che vanno a 16, l'Olbia a 13 lascia al San Donato l'ultimo posto. Ancona a valanga sull'Alessandria, ma per sbloccarla ci vuole un tempo. Nichetti perde un pallone sanguinoso e la ripartenza dorica si sviluppa fino alla stoccata di D'Eramo. Ripresa, altro suicidio alessandrino, retropassaggio pallido verso Marietta, Moretti mette il turbo si infila a raddoppia. L'Alessandria si costruisce con Rota l'occasione per riaprirla, ma non la riapre. E allora sui titoli di coda c'è gloria anche per Mattioli. Ancona a 28 si stabilisce in zona play off. Quella play out, con 14, è roba dell'Alessandria.

