SERIE C Pareggia il Pescara, cade l'Ancona

Continua a rallentare il Pescara che non va oltre l'1-1 a Fermo. Fermana che era andata addirittura avanti con Cognigni al minuto 16. Nella ripresa Mbaye non frena a va dritto su D'Ursi che prende così il calcio di rigore. Rigore che lui stesso converte nell'1-1. Finale rovente, Ferrari prova la furbata con la mano, niente gol e rosso. Secondo tracollo consecutivo dell'Ancona che al Brilli Peri di Montevarchi ne prende 3. Gambale consente ai padroni di casa di chiudere avanti il primo tempo. Un fallo di Tozzuolo su Sereni porta alla concessione del rigore del momentaneo pari. Sempre Sereni a far gol. Ma in tre minuti il Montevarchi muove e vince. Gambale sottomisura fa 2-1. E il tocco di Giordani nel traffico chiude il 3-1 dell'Aquila su un'Ancona tornata improvvisamente fragile. Il Gubbio prima la vince, poi la butta via e con il Teramo è solo 2-2. Cittadino la mette su punizione, nessuno la tocca e la palla placidamente si insacca. Quando Sainz Maza fa correre Doudou tutto lascia pensare che i padroni di casa abbiano chiuso la pratica in appena 18 minuti. Difficile ipotizzare quello che avverrà invece nel secondo tempo. Arrigoni con una stangata da fuori la riapre. E poi su questa palla che mai deve passare ci arriva D'Andrea per l'improvviso 2-2 tra Gubbio e Teramo. Il Pontedera la ribalta e al Porta Elisa batte la Lucchese. Collodel di testa aveva porta avanti i rossoneri di casa. Ma nel secondo tempo bastano pochi secondi agli ospiti per trovare il pari con il gol di Benedetti. Mentre la Lucchese prova a forzare, in contropiede colpisce ancora il Pontedera, gol partita in spaccata del bomber Magnaghi. La Pistoiese è un'altra squadra e asfalta la Carrarese nel derby del Melani. Dall'angolo Sottini di sinistro porta gli arancioni in vantaggio. A metà tempo cross di Martina e colpisce Di Massimo. Nel finale suicidio in uscita dei frastornati uomini di Di Natale, Martina fa gioco, partita incontro. 3-0 tra Pistoiese e Carrarese.

