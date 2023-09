SERIE C Pareggio frizzante tra Entella e Ancona (1-1)

Senza tatticismi, il pari arriva forse giusto tra Entella e Ancora che provano lodevolmente a superarsi dall'inizio alla fine. Ospiti belli alti e propositivi, Paolucci fuori dal limite. Si vede anche Chiavari con Zamparo che libera Petermann, il suo sinistro chiama Perrucchini ad un intervento complicato. Occasione Ancona, Cioffi fa tutto benissimo e fa "prego, si accomodi" a Basso che invece che piazzarla prova a spaccare la porta. Finale con reciproche imprecisioni. Paolucci, alto da una parte. Petermann col compasso divaricato dall'altra. Nessun rallentamento delle operazioni nel secondo tempo, Mosti dal limite è la prima cosa da segnarsi. Sulla seconda, combinazione Tomaselli-Tascone, ci mette del suo Perucchini. Spinge Chiavari, Tomaselli sbatte su Basso, ma ha troppa voglia di cadere e così sono gli ospiti a passare. Cioffi sfonda e offre a Spagnoli la palla del vantaggio. Cinque minuti e spicci e tutto torna come sopra. E' il supergol di Meazzi, finta e cannonata, a fissare l'1-1 che non cambierà. Ma non accontenta nessuno. Nè l'Entella che prova a ribaltarla, ma Corbari arriva scoordinato. N'è l'Ancona che grazie ad una frittata di Manzi si trova con Energe in grado di colpire. Il palo salva Chiavari e il pari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: