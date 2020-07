SERIE A Pareggio tra Milan e Atalanta, 1-1

Le due squadre più in forma della serie A si fermano a vicenda. Ieri sera Milan e Atalanta hanno pareggiato 1-1 con Zapata che ha pareggiato i conti al 34', una ventina di minuti dopo il vantaggio di Calhanoglu, rimediando anche al rigore parato da Donnarumma a Malinovskyi. E' un punto che non permette ai bergamaschi di allungare sull'Inter e lascia i rossoneri al sesto posto, a -1 dalla Roma. Oggi si giocano Brescia-Parma, Genoa-Inter e Napoli-Sassuolo. Intanto il Crotone festeggia il ritorno in serie A dopo il pari senza reti tra Cremonese e Spezia.



