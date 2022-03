SERIE C Pareggio tra Pescara e Pontedera Al vantaggio di Clemenza risponde Mutton nel finale

Giornata primaverile e ne hanno approfittato anche 4 tifosi del Pontedera che con una macchinata hanno raggiunto lo stadio Adriatico di Pescara E l'inizio, anche per loro, promette bene, sinistro di Regoli disinnescato da Iacobucci, Catanese la mette in mezzo all'area per Magnaghi di testa che colpisce la traversa. Su palla inattiva De Risio di testa, sfera ad un soffio dal palo. Sempre su azione d'angolo, Pontisso in mezzo, Ferrari di testa, Melgrati grande parata, ma il Pescara protesta per la palla dentro. In C non c'è la gold line technology, l'arbitro Maria Marrotta di Sapri non interviene, anche perché l'assistente non segnala nulla. Pescara ancora vicinissimo al goal con Pontisso calcio di punizione che si stampa sull'incrocio dei pali, sul tiro successivo di Ierardi, Melgrati in angolo. Ripresa, azione in linea Pescara, Pontisso per Ferrari che vede il rimorchio di Pompetti, pronto il sinistro, ancora una grande risposta di Melgrati. Il goal è nell'aria e arriva con una conclusione straordinaria di Clemenza. Il numero 97 raccoglie una palla vagante e di sinistro con l'effetto la va a mettere nell'angolo. Gran goal di Clemenza. Pazzesco quello che succede poco dopo. Sul cross dalla destra, mezza rovesciata di Regoli, miracolo di Iacobucci che la colpisce con un piede, palla addosso ad Illanes che si salva con l'aiuto della traversa. Il Pontedera vuole il pareggio e lo trova nel finale con la violenta girata di Mutton sulla quale non può nulla Iacobucci. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pescara – Pontedera 1-1.

