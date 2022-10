SERIE C Pari 1-1 tra Torres e Olbia Nell'Olbia rientro da titolare per il sammarinese Filippo Fabbri.

Nel derby di Sardegna tra Torres e Olbia finisce 1-1. Tra gli ospiti parte titolare il sammarinese Filippo Fabbri, al rientro dopo l'infortunio in nazionale. Non è tra i convocati Nicola Nanni alle prese con una riacutizzazione della lombosciatalgia di cui è sofferente dall'inizio del campionato, si sottoporrà a ulteriori esami in settimana. I padroni di casa fanno la partita e dopo 7 minuti hanno il pallone del vantaggio con Ruocco che sbaglia il gol del 1-0. Gli ospiti ci provano con un tiro di Ragatzu, la sfera esce alla sinistra di Salvato.

Al 22' occasionissima per la Torres. Fabbri commette fallo su Bonavolontà, l'arbitro concede il penalty, nonostante Scappini avesse messo in rete. Sul dischetto si presenta lo stesso giocatore rossoblu che calcia alto. Prima della fine di tempo ospiti pericolosi con Ragatzu, Salvato respinge con i pugni. Poi ci provano i padroni di casa con Scappini, che impegna Gelmi, salvato dalla traversa. Per Scappini sembra non essere giornata, prima del riposo di testa manda fuori.

Nella ripresa la Torres continua a provarci. Scappini continua a essere protagonista, questa volta si infila su un retropassaggio, Gelmi rimedia chiudendo, sulla ribattuta la conclusione è debole. All'86' i padroni di casa trovano il vantaggio con Scappini. Sul cross dalla sinistra di Liviero il colpo di testa del numero 90 finisce in rete. Sembrava una partita stregata dopo le tante occasioni mancate. Incredibile il finale di gara con l'Olbia che riesce a strappare il pareggio con Ragatzu, che trova il gol dell'1-1 all'ultimo istante con un destro al volo sulla pallone messo al centro da fallo laterale. Il derby di Sardegna tra Torres e Olbia finisce 1-1.

