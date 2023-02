SERIE C Pari Alessandria-Vis, il San Donato vince 4-2 a Pontedera Senza reti il derby toscano tra Montevarchi e Lucchese.

Termina in parità la sfida tra Alessandria e Vis Pesaro. Al Moccagatta è 2-2. Vantaggio dei grigi dopo 19' minuti con Sylla. Inserimento perfetto del numero 9 che di testa batte Farroni. La reazione della Vis produce il pareggio al 31'. Bella azione sulla destra dei marchigiani, Fedato crossa al centro per Zoia che ristabilisce la parità in tuffo. L'Alessandria resta in dieci per l'espulsione di Renault per doppio giallo in appena 42 minuti. Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, l'Alessandria torna in vantaggio con Baldi, bella rete del difensore che vale il 2-1 dei padroni di casa sugli sviluppi di una punizione. La Vis Pesaro non ci sta e la squadra di Oscar Brevi raggiunge il nuovo pareggio all'87'. Liverani non esce bene e favorisce il 2-2 di Sanogo. Un punto a testa per Alessandria e Vis Pesaro.

Pontedera – San Donato Tavarnelle è una partita ricca di reti decisa in favore degli ospiti per 4-2. Ubaldi porta avanti la squadra di Marco Ghizzani dopo otto minuti. La risposta del Pontedera a metà del primo tempo con Ladinetti che rimette la partita in parità. Per il centrocampista è il primo gol stagionale, Cardelli tocca ma non abbastanza da deviare la grande conclusione da fuori. Prima della fine di tempo ancora due reti. Il San Donato torna in vantaggio con Alessio Rossi, che tocca da pochi passi dalla linea di porta. All'intervallo il risultato è di 2-2, infatti il Pontedera la pareggia di nuovo. Il secondo gol toscano porta la firma di Peli con un tiro cross che finisce in rete. Nella ripresa il San Donato torna in vantaggio per la terza volta. Gorelli per il sorpasso ospite all'81' con un colpo di testa sul secondo palo. Questa volta però i gialloblu non sbagliano e due minuti più tardi vanno sul 4-2 con Russo. Rete che chiude la partita e regala tre punti al San Donato Tavarnelle.

Termina senza reti il derby toscano Montevarchi – Lucchese. Nel primo tempo proteste dei padroni di casa per una rete non concessa sugli sviluppi doi un calcio d'angolo. Nella ripresa la squadra di Banchini sbatte contro la traversa con Cerasani. La Lucchese sfiora la rete con Panico, sulla conclusione del numero 10 decisivo l'intervento di Giusti. Al fischio finale è 0-0 e un punto a testa.

