SERIE C Pari con gol (2-2) tra Pontedera e Recanatese

Il Pontedera fa e disfa e alla fine prende un punto che non può piacere come invece piace all'ordinata Recanatese. Meli si tuffa su Benedetti, di là Lewis mette i pugni chiusi sulla botta centrale di Senigagliesi. Occasionissima toscana a metà tempo, aggancio elegante di Ianesi e fuga per la vittoria stoppata da Meli improvvisato portiere di Hochey. Alla mezz'ora passa il Pontedera dall'angolo Nicastro stacca di giustezza e spezza la parità. E adesso sembra tutto in discesa, invece c'è la scivolata di Calvani ad aggiustarla per Melchiorri che punisce subito il terribile piazzamento di Lewis. Pontedera inebetito e ribaltato nel giro di 3 minuti. Longobardi la mette e Morrone solissimo fa 1-2 Prima dell'intervallo provano a riprenderla i padroni di casa, Meli è attento sull'esterno di Perretta. Ripresa, arriva un pari che ai tempi avrebbe fatto felice la Gialappa's. Catanese gira sulla traversa, poi la palla gli batte addosso e rotola dentro. Messa così è lecito anche pensare a riprendersi tutto, Meli la tiene su Nicastro. E poi ci sarebbe dallo stesso Nicastro il 3-2 che però non vale perché l'assistente sbandiera il fuorigioco del marcatore. Recanati tiene il punto e si vede giusto con Sbaffo su punizione. Barriera e fine dei giochi.

