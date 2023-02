SERIE C Pari con polemiche tra Vis Pesaro e Pontedera Dieci ammoniti e due espulsi nella partita rinviata per pioggia. Ospiti avanti con Nicastro, marchigiani che pareggiano con Rossoni.

È un punto a testa per Vis Pesaro e Pontedera al termine di una partita con dieci ammoniti e due espulsi. La prima occasione della partita è per gli ospiti. Benedetti va via sulla destra e mette al centro per Cioffi. La girata è a botta sicura, c'è la parata decisiva di Farroni a deviare in corner.

Meglio gli ospiti in avvio di partita, almeno sul piano delle occasioni. Al 28' Shiba palla al piede si fa metà campo per poi arrivare alla conclusione in porta, bloccata da Farroni. Al 42' episodio decisivo nell'economia della partita. Farroni blocca un pallone alzato a campanile. L'estremo difensore va riposizionare tutti i compagni. Il direttore di gara fischia punizione indiretta contro la Vis Pesaro e ammonisce Farroni per aver trattenuto troppo la sfera. A termine di regolamento il portiere ha sei secondi per rimettere in gioco la palla. Sulla successiva punizione arriva il vantaggio del Pontedera con la conclusione di Nicastro, che deviata, finisce in fondo alla rete. All'intervallo il Pontedera è avanti 1-0.

Nella ripresa la Vis Pesaro si riversa in attacco alla ricerca del pareggio. Al 72' ci prova lo scozzese ST Clair, bello lo spunto, Stancampiano devia in angolo. Al 76' torna protagonista il direttore di gara che espelle Gerardi per un presunto fallo su Martinelli. Vis in dieci. La superiorità numerica del Pontedera dura fino all'82' quando il direttore di gara espelle Martinelli per il fallo su Sanogo. I padroni di casa trovano il pareggio all'85' sugli sviluppi di una punizione laterale. Il pallone arriva sul secondo palo dove Rossoni tocca per l'1-1. La partita finisce così. Vis Pesaro che sale a 29 punti e porta a sette la serie di risultati utili di fila. Pontedera che torna a fare punti dopo il ko con la Carrarese e sale a quota 42.

