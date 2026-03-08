ECCELLENZA 2025-2026 Pari con rammarico per il Pietracuta, Zannoni sbaglia un rigore Nella sfida contro il Cava Ronco, la squadra di Zanini va in vantaggio e poi viene recuperata. Poi l'occasione dal dischetto fallita dal centrocampista sammarinese

La prima del Pietracuta targato Massimo Zanini davanti al proprio pubblico si chiude con un pari e tanto rammarico contro il Cava Ronco. I rossoblu pareggiano 1-1 e nella ripresa falliscono un calcio di rigore con Zannoni. Dopo 2 minuti cross dalla sinistra di Marzocchi, bella girata di testa di Stucchi, Amici si distende per andare a respingere. Poi finisce a terra Magnani per il contatto con Contadini, l'arbitro lascia proseguire. La risposta del Pietracuta è in un contropiede che non si concretizza. Dall'altra parte conclusione da fuori di Salomone al 18', Amici tocca in angolo.

Ancora gli ospiti: altro cross dalla destra e sponda di testa di Marzocchi, il pallone arriva al limite, ci prova Bergamaschi che manda alto. Un minuto più tardi ancora gli ospiti sul fronte di destra mettono un altro bel pallone che Stucchi devia di testa senza trovare la porta. Al 22' si sblocca la partita in favore del Pietracuta. Osayande crede su un pallone sulla sinistra, che l'ex Libertas va a mettere al centro per Bernardi. Il numero 11 conclude in porta, Carroli respinge ma non può nulla sul tocco di Alessandro Faeti che porta avanti il Pietracuta. Gli ospiti si rendono pericolosi al 29', quando Stucchi va vicinissimo al gol del pari con una conclusione da dentro l'area di rigore, fondamentale il salvataggio di Fabbri che respinge.

All'intervallo Pietracuta avanti 1-0. Nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio dopo 4 minuti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la doppia conclusione di Salomone produce nel secondo tentativo un bel tiro con palla che si stampa contro il palo, sulla respinta c'è Magnani che non sbaglia. Lazzari prova a riportare avanti i suoi con una bella azione personale. Il centrocampista sammarinese parte palla al piede e arriva fino a concludere in porta mancano il bersaglio di poco.

All'ottavo l'occasione per vincere la partita è per il Pietracuta. Lazzari termina a terra, il direttore di gara concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presentano Bernardi e Zannoni, la scelta sul rigorista ricade sul centrocampista sammarinese che manda fuori dallo specchio di porta. Pietracuta ancora pericoloso con Bernardi al 16' quando il numero 11 entra in area, ma viene chiuso da Carroli. Prima della fine di gara c'è tempo per un tiro di Zannoni fuori porta e per il rosso diretto a Faeti in pieno recupero. Al fischio finale è 1-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: