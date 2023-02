Pari con reti nell'anticipo tra Siena e Recanatese

Il Siena non sa più vincere. La squadra di Guido Pagliuca non va oltre il pari in casa contro la Recanatese. Per i bianconeri è il quinto pareggio nelle ultime sei partite, la vittoria manca dal 22 gennaio. Quarto risultato positivo per la Recanatese con otto punti conquistati. Al 22' occasione per i marchigiani. Guadagni va via a Favalli ed entra in area e conclude in porta trovando la risposta di Lanni. All'intervallo il risultato resta sullo 0-0. Nella ripresa occasione Siena. Disanto mette un cross che respinto da Ferretti, trova il rimbalzo di Raimo che scarica in porta dopo aver controllato il pallone, con Fallani che si salva con la deviazione sul palo. Buon momento per i padroni di casa. Meli entra in area e serve Castorani sul secondo palo, ma il numero 17 non riesce ad indirizzare verso la porta. La pressione senese si concretizza al 62' con la rete del vantaggio. La sblocca Meli, il più rapido a intervenire sul pallone dopo la respinta di Fallani sulla conclusione di Disanto. La Recanatese inizia piano piano a ricostruire il pari, che arriva al 77'. L'intervento a centro area di Riccardi non è preciso, la palla finisce a Carpani, l'ex Ascoli non sbaglia e firma la nuova parità. Il Siena deve ricominciare tutto, ci prova con Belloni, il tiro deviato finisce sul fondo. Dall'altra parte, intervento decisivo di Lanni che salva su Ferretti. Il risultato non cambia più, un punto a testa per Siena e Recanatese.