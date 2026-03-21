SERIE C Pari con reti tra Perugia-Torres e Ternana-Sambenedettese

Tante emozioni e due reti in Perugia-Torres, con gli ospiti che spingono alla ricerca della rete, ma sbattono contro la difesa umbra. Al Renato Curi, la partita però la sblocca il Perugia. Luciani perde palla, i padroni di cara ripartono e arrivano alla conclusione con Don Bolsius che lascia partire un gran tiro che finisce in fondo alla rete. Perugia in vantaggio. Nella ripresa il pari della Torres, palla di Mastinu per Luciani che tocca per Sorrentino che non sbaglia da dentro l'area di rigore. Dopo revisione Fvs il direttore di gara convalida la rete. Il Perugia ha la palla della vittoria con Montevago, gran conclusione a giro che finisce la sua corsa contro la traversa. Perugia-Torres è 1-1.

Stesso risultato per Ternana-Sambenedettese. Allo Stadio Liberati i gol arrivano solo nella ripresa, ma nel primo tempo che occasione per i padroni di casa: Kerrigan centra il palo e sulla respinta Panico manda clamorosamente a lato da posizione ottimale. Nella ripresa il gol del vantaggio lo firma Panico, in passato anche un gol a San Marino nelle qualificazioni under 19 nel 2014, che realizza il calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di Capuano. La Sambenedettese raggiunge il pari all'88' con il colpo di testa di Zini sul secondo palo. Ternana-Samb finisce 1-1.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: