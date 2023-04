SERIE C Pari con tanti gol al Del Conero di Ancona. La Torres va a vincere a Fiorenzuola Ancona – Carrarese 3-3. Fiorenzuola – Torres 1-3

La sfida che vale il quarto posto in campionato finisce in parità e la Carrarese mantiene tre punti di vantaggio sull'Ancona. Sono proprio i dorici a sbloccare la partita dopo pochi minuti con Petrella, il suo calcio di punizione deviato inganna Breza. Poco dopo il quarto d'ora l'Ancona raddoppia. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Breza, in uscita, si scontra con un compagno, Camigliano raccoglie e serve Simonetti per il 2-0 dei padroni di casa. La Carrarese la riapre con un gran conclusione del solito Bozhanaj, Perucchini non ci arriva. Quarto gol per il trequartista albanese classe 2001. Prima dell'intervallo la Carrarese trova il pareggio. Capello per Energe che lascia partire una conclusione violenta su cui non può intervenire Perucchini. Ad inizio ripresa Spagnoli colpisce la traversa. L'arbitro concede cinque minuti di recupero. Verticalizzazione di Castigliani per Capello e Carrarese che opera il sorpasso. Sembrava fatta, ed invece l'Ancona ha la forza per riprenderla allo scadere dell'extra time con Paolucci. Allo stadio Del Conero di Ancona, Ancona – Carrarese 3-3. Continua la discesa senza freni del Fiorenzuola, al Pavesi passa anche la Torrres, in vantaggio con Antonelli su palla inattiva. Stacco perentorio del centrale difensivo, qualche protesta per il dubbio se il pallone abbia varcato la linea o meno. Ma il gol viene concesso. Fiorenzuola che la riprende dopo pochi minuti, grazie ad un calcio di rigore, trasformato dall'ex Ancona e Rimini, Macello Sereni. Sempre su rigore il nuovo vantaggio della Torres. Dagli undici metri trasforma Diakite. Il tris arriva in contropiede nel recuper con Masala. Allo stadio pavesi di Fiorenzuola. Torres batte Fiorenzuola 3-1.

