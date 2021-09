SERIE C Pari nel derby tra Modena e Reggiana

Secondo pari consecutivo per il Modena. Primo segno x per la Reggiana che sale a quota 4 punti in classifica. Il primo tiro all'11' con Radrezza che calcia da fuori, non ci sono problemi per Gagno. Il gioco poi viene fermato per un problema all'impianto di illuminazione. La partita resta molto equilibrata. All' 44' occasione per la Reggiana con Rosafo che entra in area e si libera al tiro. Conclusione che termina sul palo esterno. Dall'altra parte il Modena la sblocca, sul cross dalla sinistra di Tremolada, il colpo di testa di Ogunseye vale il vantaggio dei padroni di casa.

Nella ripresa la Reggiana torna a farsi pericolosa alla ricerca del pari che non arriva. Decisivi gli innesti di Cigarini e Neglia. Sulla punizione calciata dal numero 8 la palla arriva sui piedi di Neglia al limite dell'area da dove calcia in porta trovando lo spazio giusto per il pareggio della Reggiana. Un gran gol quello del neoentrato con palla che finisce non lontano dal palo. Si torna in parità e gli ospiti provano a vincerla. Dopo quattro di recupero è pari nel derby tra Modena e Reggiana. Modena con due punti in classifica, quattro per la Reggiana.

