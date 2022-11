SERIE C Pari nelle sfide salvezza Montevarchi-Vis Pesaro e Olbia-San Donato Al Brilli Peri è 0-0, in Sardegna è 2-2.

Al Brilli Peri si sfidano due squadre in crisi nera e lo scialbo 0-0 che ne esce è quasi un regalo per entrambe. Montevarchi e Vis Pesaro – che col pari di oggi sommano 3 punti conquistati in 6 giornate, in due – non guariscono dai loro mali ma almeno muovono la classifica: i biancorossi restano a +2 dai playout e i toscani, che invece nei playout restano impelagati, chiudono una striscia di 5 ko in fila. Subito Montevarchi con la punizione di Giordani deviata appena sopra la traversa. Giordani pericoloso anche su due angoli fotocopia di Saporiti: stacco sul primo palo e palla che attraversa l'area senza fa danni. Sussulto Vis col traversone con cui Cannavò cerca Egharevba, Boccadamo lo anticipa al dunque. Con la ripresa per Pesaro entra il neo acquisto Valdifiori – tanti anni in A e una presenza in azzurro – subito pericoloso con l'angolo che Fedato incorna sulla traversa. Di nuovo Montevarchi col traversone di Giordani sul quale Jallow salta fuori sincro, poi l'occasionissima: Boccadamo s'incunea fino a sbattere sull'uscita di Farroni, sugli sviluppi Barranca serve il solito Giordani e Farroni stavolta sfodera il miracolo, col parapiglia che segue che non porta a nulla. Il tentativo di Provazza s'infrange su Amatucci, mentre sul corner di Pietra stacca Kernezo e Farroni, pur complicandosi la vita, respinge. Farroni che poi lancia lunghissimo per la torre di Ngom, Sanogo s'infila e crolla sull'uscita di Mazzini, per l'arbitro è tutto regolare. Solo angolo e Valdifiori per la testa di Bakayoko, la palla scavalca d'un pelo la traversa e si chiude a reti bianche.

Il San Donato è a un passo dal ritrovare una vittoria attesa dalla seconda giornata, finché, nel finale, la stoccata di Boganini salva l'Olbia. Il 2-2 nella sfida da zona retrocessione evita ai sardi l'aggancio del Tavarnelle, che mancando il successo resta in coda al gruppo. Il primo tempo è elettrizzante e si sblocca in fretta: Nunziatini di testa ad avviare la partenza di Ubaldi che salta Gelmi e infila il vantaggio del San Donato. Questo al 4°, al 7° però l'Olbia l'ha già ripresa coi suoi uomini d'esperienza: gran lancio di Emerson e Ragatzu fa il resto, controllo tocco sotto e tutto da riscrivere. E Ragatzu avrebbe subito l'occasione del bis su un cross di Biancu che lo smarca in area, l'ex Cagliari però se lo divora centrando la traversa. Quindi di nuovo San Donato: ripartenza con Russo che imbecca a destra Galligani, finta a rientrare e respinta di Gelmi. Di nuovo Galligani a toccare corto su punizione per Calamai, ne esce una cannonata sotto la traversa e gli ospiti rimettono la freccia. Poi una ripresa che è l'opposto dei 45' iniziali, così si va dritti all'83° con Biancu che carica da fuori, mancando di poco lo specchio. Il San Donato prova a chiuderla con la verticale di Galligani per Marzierli, che supera Gelmi ma poi non ha opzioni per capitalizzare la cosa. Poi, all'89°, l'angolo di Ragatzu viene respinto sui piedi di Boganini che arpiona, mira e scarica radente al palo per il pari. E allo scadere dell'ultimo dei 5' di recupero Konig inzucca a campanile per quello che sarebbe un clamoroso sorpasso Olbia, Cardelli però controlla e alza in angolo, col triplice a far cessare lì la contesa.

