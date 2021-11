SERIE C Pari per 2-2 tra Teramo e Olbia

Finisce con uno spettacolare 2-2 la sfida tra Teramo e Olbia. La partita si sblocca dopo 11 minuti quando Chierico serve in verticale Ragatzu che si allarga e batte il portiere per il vantaggio degli ospiti. Il Teramo trova il pareggio al 17'. Ripartenza perfetta dei padroni di casa, Hadziosmanovic serve un pallone perfetto a Bernardotto che in diagonale firma il pareggio. Gli abruzzesi avrebbero al 23' il pallone del sorpasso con Malotti che centra il palo in pieno sul cross dalla sinistra. Alla mezzora che occasione per l'Olbi, Chierico riconquista palla, il giocatore sardo entra in area e calcia a botta sicura, palla contro la traversa. Ottimo momento degli ospiti, Agostino salva tutto sulla conclusione di Biancu che prende la mira e calcia in porta, il portiere salva tutto. Finale di tempo del Teramo, con Van der Want che si fa trovare reattivo sulla palla deviata. All'intervallo è 1-1.

[Banner_Google_ADS]

Nella ripresa subito l'Olbia su punizione di Emerson, Agostino alza sopra la traversa. Teramo vicino al vantaggio al 62' con Ndrecka, con il difensore che in inserimento manda di poco a lato di porta. Dal possibile vantaggio dei padroni di casa a quello dell'Olbia ancora con Ragatzu con un mancino da fuori che vale la doppietta. Il gol del pareggi il Teramo lo trova sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Berligea di testa sul secondo palo. A quattro dalla fine l'Olbia potrebbe tornare in vantaggio con Palesi, la deviazione da ottima posizione è sul fondo. Dalla parte opposta è il Teramo che potrebbe segnare con Bernardotto, riflesso di Van der Want a salvare tutto. Al 92' il Teramo segna anche il gol della vittoria con Bernardotto su ottimo assist di Montaperto, l'attaccante del Teramo è in fuorigioco. Rete annullata e partita che si chiude sul 2-2.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: