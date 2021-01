SERIE D Pari per il Rimini, Forlì ko col Progresso I biancorossi di Mastronicola fanno 1-1 col Mezzolara.

Pari per il Rimini, Forlì ko col Progresso.

Pomeriggio non troppo fortunato per le romagnole impegnate nei recuperi del Girone D di Serie D. Il Rimini pareggia 1-1 in casa del Mezzolara, con Davtyan che risponde al vantaggio di Casolla. Il Forlì invece cade 1-0 sul campo del Progresso, la decide la punizione di Menarini. Nelle altre due gare, 3-2 della Correggese sul Prato e 3-1 del Seravezza Pozzi sul campo del fanalino di coda Corticella.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: