SERIE C Pari senza gol tra Imolese e Triestina

La primavera in anticipo sbocciata al Galli porta con sè un sonnacchioso 0-0 che non può accontentare nè Imolese, nè Triestina che però ad un certo punto hanno deciso che di rischiare oltre non fosse il caso. La prima parata di Rossi un po' difettosa, ma efficace apre il pomeriggio e dall'altra parte anche Offredi deve intervenire sull'incrociato di Piovanello che il portiere giuliano tocca con la punta delle dita. Piovanello è per distacco il migliore dei suoi. L'esterno macina tutto il campo, salta avversari come al videogame, si accentra e quando pare avere ancora il fiato per battere a rete viene murato. Applausi dei pochi ammessi in tribuna. E' il momento migliore dell'Imolese, ci prova D'alena da fuori, Offredi vola a deviare. Con le difese chiuse il tiro di fuori diventa opzione che valutano anche quelli di Pillon.

Ripresa, il solito Piovanello se ne va sulla destra e mette un cross basso potenzialmente letale, gli ospiti organizzano una copertura efficace. L'azione più bella di tutta la partita la confeziona la Triestina senza però arrivare al tiro. Tutta di prima la trama che resta bella, ma fine a se stessa. Si va verso un placido 0-0 con qualche piccola scossettina. Ad esempio Procaccio che recupera palla e in qualche modo si fa vedere dalla parte di Rossi. Non saltano le rispettive difese, salta solo la caviglia dell'assistente Lanza, trainato fuori di peso e sostituito dal quarto ufficiale Virgilio. Il tentativo di Tommasini da fuori è l'ultima cosettina di un pari giusto, poco spettacolare, probabilmente poco utile.

