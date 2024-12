SERIE C Pari senza reti tra Torres e Lucchese Un punto a testa nell'ultima giornata di andata.

Pari senza reti tra Torres e Lucchese. La prima grande occasione da rete è per i padroni di casa con Fischnaller. La conclusione dal limite dell'attaccante rossoblù scheggia il palo. Il numero 20 della Torres ha un'altra occasione al 22' quando il colpo di testa chiama in causa il portiere, ma il gioco viene fermato per fallo del giocatore della Torres. A metà del primo tempo la risposta della Lucchese. Sulla palla al centro di Visconti, il colpo di testa sul secondo palo di Costantino è fuori misura. Nel finale di tempo ci prova Scotto, incornata sulla punizione dalla trequarti, palla alta.

Nella ripresa la Lucchese su punizione ci prova con Saporiti, la palla non va lontano dall'incrocio dei pali. La partita resta inchiodata sul risultato di 0-0, la Lucchese prova a portare qualche pericolo in avanti ma non riesce. All'86' occasione Torres. Sulla punizione di Liviero. Mercadante si fa trovare sul secondo palo, il portiere blocca la girata di testa. Al fischio finale di Silvia Gasperotti di Rovereto il risultato è 0-0. Nella sfida da segnalare l'ingresso in campo a mezzora dalla fine del sammarinese Nicola Nanni, tra l'altro ex di giornata.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: