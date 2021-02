Pari spettacolo tra Arezzo - Carpi, finisce 3 - 3

Arezzo ancora alla ricerca della prima vittoria interna della stagione, solo 3 punti nelle 12 gare casalinghe. Stellone lascia Cerci in panchina e schiera il tridente formata da Cutolo, Piu e Iacoponi. Periodo negativo anche per il Carpi, reduce da tre sconfitte consecutive. Sulla panchina emiliana torna Sandro Pochesci che si affida alla coppia d'attacco formata da Giovannini e De Cenco. Alla prima opportunità, il Carpi passa in vantaggio. Percussione di Giovannini che trova la deviazione di Pinna, la palla carambola sul portiere Sala per il più classico degli autogol. Sono passati, appena 7 minuti. La reazione toscana con il diagonale di Piu, sul palo lontano Serrotti non riesce ad impattare la sfera. Insiste la squadra amaranto, ancora Piu, stop e conclusione deviata in angolo. Un minuto dopo, strepitoso intervento di Rossini sulla sforbiciata di Pinna. Ad una manciata di minuti dal riposo, arriva il pareggio. La firma è di Altobelli, bravo a raccogliere una palla in uscita e a trafiggere il portiere ospite. Arezzo che potrebbe addirittura passare in vantaggio. Sull'angolo di Cutolo, Rossini non è impeccabile ma poi si riscatta alla grande sul tentativo di Pinna.







Anche la ripresa è un susseguirsi di emozioni. Sull'angolo di Mansour, Gozzi prolunga per la battuta di Varoli che riporta avanti il Carpi. Non c'è un attimo di pausa. Piu va giù in area, l'arbitro fa proseguire tra le proteste dei giocatori toscani, in contropiede Giavannini salta in velocita Sbraga e infila il pallone del 3 a 1. L'Arezzo non demorde. Sull'angolo di Cutolo, la palla sfugge a Rossini, ad approfittarne è Pinna che accorcia le distanze. Il pareggio è nell'aria. Belloni, appena entrato, ha l'occasione giusta ma Rossini si salva con i piedi A quattro minuti dal novantesimo, arriva il 3 a 3. Sponda di Carletti per l'anticipo vincente di Piu. Si fa male il portiere Rossini, il Carpi ha esaurito i cambi, in porta ci va De Cenco. L'arbitro concede 8 minuti di recupero ma nonostante l'uomo in meno, il risultato non cambia. Arezzo - Carpi finisce 3 a 3