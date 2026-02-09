Pari stretto a Pesaro (1-1) per un buon Forlì

Vis Pesaro - Forlì

Un tempo, un gol, un punto a testa tra la Vis e il Forlì che però per vincere qualcosa di più e di meglio aveva fatto. Il volo di Pozzi sulla sberla di Palomba apre una serata di corpo a corpo con pochi tatticismi e dunque via ad una bella partita. Occasionissima Pesaro, sfonda Zoia, Durmush a rimorchio sceglie di piazzarla, Martelli resta in piedi e con una super parata salva il Forlì. Lo stesso Martelli, molto meno complicato, su Vezzoni. Spinge la Vis con il petardo di Machin troppo alto per colpire, mentre il tempo si chiude con una mischia da brivido risolta ancora con un colpo di reni dall'ottimo Martelli. Ripresa, Machin cambia piede, ma non fatturato. Poi gli ospiti passano grazie ad una travolgente azione di Cavallini che si mangia mezzo campo e mezza Vis: Macrì arriva per metterla nel 7 e andare a mucchio con la panchina. La palla dell'1-2 perfetto la confezione Trombetta per Manetti e qui ad esser decisivo è Pozzi. Decisivo al punto che tempo di cambiare fronte ed è già pari: dal limite ad addomesticare una pulita e convertirla nell'angolo ci pensa Ceccacci. Il Forlì reagisce e ci prova fino alla fine, Pozzi deve stare attivo su Scaccabarozzi. Poi non è serata per Palomba che stacca bene e timbra la traversa e nemmeno per Zagre. L'ex Ravenna con la punta va a centimetri dal palo.







