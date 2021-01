SERIE C Pari tra Fano e Gubbio, la Fermana vince in rimonta col Legnago

Tra Fano e Gubbio succede tutto nel finale di partita. Una pareggio che non muove le classifiche delle due squadre, con i marchigiani che restano al terzultimo posto in classifica con l'Imolese. Gubbio a metà classifica che porta a tre i risultati utili positivi. Ospiti in vantaggio al minuto 80' con Oukhadda. Il giocatore marocchino firma un gran gol con una conclusione a giro che batte il portiere. Il vantaggio della squadra di Torrente dura appena due minuti. Barbuti in area di rigore, Formiconi tocca il pallone con un mano: l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Barbuti non sbaglia. Al Mancini di Fano finisce 1-1.

Punti importanti per la Fermana contro il Legnago per allontanare la zona pericolosa della classifica. I canarini salgono a quota 22 dopo il girone di andata grazie a un successo in rimonta. Sono infatti gli ospiti a sbloccare la sfida dopo appena due minuti con Antonelli. Il centrocampista sblocca la gara sfruttando una disattenzione della difesa marchigiana. La squadra di Cornacchini pareggia al 15' su calcio di rigore. Cognigni finisce a terra per l'intervento di Bulevardi. Sul dischetto si presenta Neglia che non sbaglia e pareggia. La rete da tre punti della Fermana nella ripresa quando al 4' Kingsley Boateng firma il sorpasso. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Cognini prolunga sul secondo palo dove il giocatore ghanese naturalizzato italiano ribadisce in rete. Vantaggio che dura fino al fischio finale, anche se in pieno recupero il Legnago trova il pareggio con Luppi che il direttore di gara annulla per fuorigioco. Vince la Fermana 2-1 contro il Legnago.

