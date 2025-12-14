SERIE C Pari tra Pontedera e Samb nella sfida salvezza Toscani e marchigiani creano varie occasioni, ma segnano solo un goal a testa e restano nella zona calda della classifica

Un goal per tempo, a distanza di nove minuti di gioco effettivi, fruttano un punto a testa a Pontedera e Sambenedettese nella sfida della 18^ giornata di Serie C. In Toscana, Vitali e Battista decidono una gara piuttosto combattuta, tra due squadre che avevano un grande bisogno di fare risultato.

La prima occasione arriva a metà primo tempo, con un tiro dal limite di Piccoli che non va lontano dal palo. I padroni di casa alzano il ritmo e rispondono con una giocata da funambolo di Nabian sulla destra. L'esterno salta di netto Zini, ma sul successivo tiro arriva un altro difensore a deviare in angolo. Ancora più bella, però, è l'azione del goal, quando Vitali riceve sulla trequarti, avanza fino al limite e poi calcia. Zini tocca con lo stinco il pallone che s'impenna, sbatte sulla traversa e supera Cultraro.

La Samb, però, non ci sta ed entra più decisa nella ripresa. Prima una girata di Candellori su cross da sinistra finisce a un nulla dal bersaglio, poi arriva la rete del pareggio con un altro traversone, stavolta dalla trequarti di destra, su cui Battista s'inserisce e calcia al volo, infilando Vannucchi.

La gara ora è aperta e accesa: nuovo cross da sinistra per la Samb, Konate stacca nel mucchio e Vannucchi è chiamato alla super parata. Nel finale si rivede anche il Pontedera, che manda in porta Vitali, ma Cultraro, in qualche modo, riesce a respingere e poi a bloccare il tiro ravvicinato. Le occasioni finiscono qui, anche se resta il tempo per un episodio, l'espulsione di Chelli, per doppia ammonizione.

Finisce 1-1: il Pontedera, ancora in zona playout, s'inserisce tra Perugia e Bra, la Samb riaggancia il Livorno ma resta pericolosamente vicina alla parte calda della classifica.

