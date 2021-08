SERIE C Parte bene il Siena di Gilardino tra le favorite per la serie B L'Olbia supera la Pistoiese 3-2; pareggi tra Pontedera - Carrarese e Grosseto - Modena

Bastano 57 secondi ai bianconeri di Gilardino per aprire nel migliore dei modi il campionato. Con Paloschi che parte dalla panchina, l'apri scatola si chiama Cardoselli, bravo a battere, sul filo del fuorigioco, Farroni. Poi sala in cattedra l'uruguagio Lores Varela autore di una doppietta: il primo centro con un destro violento. La Vis Pesaro regala il terzo con il disimpegno errato della difesa in possesso di palla, Varela sempre con il destro fa doppietta personale. All'Artemio Franchi di Siena, Siena batte Vis Pesaro 3-0.

Vincono i sardi dell'Olbia approfittando anche dell'autogol di Castellano in apertura. Su azione d'angolo il centrocampista della Pistoiese spizza il pallone e lo mette alle spalle del suo portiere. Il pareggio orange è di Vano su calcio di rigore. Emerson su calcio di punizione, sinistro che ricorda Mariolino Corso. La Pistoiese non molla e arriva il secondo pareggio con Pinzauti. Un fallo di mano in area porta al rigore per l'Olbia, trasformato dall'ex Rimini Ragatzu. Allo stadio Nespoli di Olbia, Olbia batte Pistoiese 3-2.



Capolavoro di Magnaghi per il vantaggio del Pontedera sulla Carrarese. La coordinazione dell'ex Sud Tirol è perfetta, palla sotto l'incrocio dei pali, goal meraviglia del centroavanti. Il pareggio altrettanto bello sempre in quella porta porta la firma di Energe. Allo Stadio Ettore Mannucci di Potedera. Pontedera – Carrarese 1-1. Finisce 0-0 la partita tra Grosseto e il Modena di Attilio Tesser

