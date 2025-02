SERIE C Partita pazza a Sestri, la Pianese la vince al 95' (2-3)

Al Luna Park di Sestri si diverte solo la Pianese che, ripresa al 90' trova il modo di vincerla e lasciare i padroni di casa nello sconforto di una classifica orribile. Subito coriandoli con Piu che segna, ma in posizione di fuorigioco. Il gol buono del vantaggio ligure arriva a metà tempo con cross di Furco e Fedele che la aggiusta per Rosetti. Succede di tutto nel secondo tempo: Valentini si appisola e prima se la fa rubare da Simeoni, poi lo abbatte. Calcio di rigore che Mignani si prende per pareggiare. Adesso la Pianese pensa di poterla vincere, Mignani si scatena in contropiede, vede Bacchin sul quale Guadagno in uscita fa la super parata. Sestri vivo, Valentini di testa fuori. E poi sulla bella azione di Rosetti, Podda spreca tutto davanti a Boer. La partita è apertissima e adesso anche bellissima, Mignani in posizione di sparo, Guadagno dice no.

Non c'è tempo per respirare, Frey la ruba a Valentini, poi ci vuole ancora Guadagno a salire in cattedra. Il gol del vantaggio arriva ed è uno spettacolo: Frey lascia andare la gamba e la schiaccia sul palo lontano. Sembra finita e invece praticamente comincia adesso. Angolo Sestri, Rosetti raccoglie una respinta corta e la riprende quando tutto pareva perso. E perso in realtà lo era. Minuto 95, punizione di Marchesi, la barriera si apre imperdonabilmente, la palla passa sul coccodrillo e si insacca per il jackpot Pianese.

