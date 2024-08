COPPA ITALIA SERIE C Passano il turno anche Avellino, Caldiero Terme e Casertana

Servono i calci di rigore per decidere il passaggio del turno tra Avellino e Pontedera. Vantaggio dei padroni di casa di Russo al 50' con un bel colpo di testa su cross dalla sinistra. Il pari del Pontedera al 75' è di Italeng che salta il portiere con un pallonetto. Gli ospiti restano anche in dieci per il secondo giallo a Cerretti nel corso dei tempi supplementari. Il passaggio del turno si decide dal dischetto. Per il Pontedera fatale il rigore calciato alto da Sala, Gori firma il definitivo 5-3 che vale il successo.

Un gol per tempo e il Caldiero Terme ha ragione del Trento. La partita si sblocca dopo 11 minuti con Quaggio che concretizza in rete un diagonale su azione da schema. Nella ripresa il Trento resta in dieci per l'espulsione di Di Cosmo. Al 76' il definitivo 2-0 con Cazzadori che sfrutta un lancio da metà campo per battere il portiere avversario.

Il Giugliano vince in casa della Casertana. Il passaggio del turno dopo i calci di rigore. Vantaggio ospite con Padula che appoggia in fondo alla rete il pallone messo al centro con una spettacolare rovesciata. Nel secondo tempo Galletta ristabilisce la parità con un'azione personale. Dal dischetto il Giugliano sbaglia due volte, la Casertana no e la trasformazione di Acella vale il passaggio del turno.

