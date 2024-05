SERIE C GIRONE A Passano il turno Atalanta Under 23, Giana Erminio e Legnago Salus Nessuna sorpresa si qualificano tutte le squadre in casa meglio piazzate in classifica

Il tecnico del Trento Francesco Baldini affronta l'Atalanta con un 4-3-1-2 con Giannotti alle spalle delle due punte e il modulo offensivo sembra dare i suoi frutti. Sfonda a sinistra il Trento con Obaretin, il 21enne di proprietà del Napoli, ha grandi meriti nel vantaggio, Spalluto deve solo appoggiare in rete. Risposta dei neroazzuri che non tarda ad arrivare, posizione dubbia quella di Jimenez, difesa del Trento altissima, lo sviluppo dell'azione porta Cisse al diagonale vincente per il pareggio della giovane squadra di Modesto. La partita gira nel finale di frazione: Cappelletti di testa manda fuori a pochi metri dalla porta, con la difesa atalantina che nell'occasione non lo ha seguito. Legge del calcio. Gol mancato e gol subito. Su azione d'angolo, stacco del difensore Bonfanti e l'Atalanta opera il sorpasso. Di Kaleb Jimenez il tris che chiude definitivamente la contesa. Allo stadio comunale di Caravaggio Atalanta Under 23 batte Trento 3-1.

Tutto facile per la Giana Erminio con la Pro Vercelli. Dopo sei minuti il vantaggio con Maguette Fall, bravo a girare in porta la sponda del compagno di squadra su azione d'angolo. Il raddoppio a stretto giro è uno dei più bei gol dell'anno. Ancora protagonista Fall che mette in mezzo un pallone delizioso, l'eterno Marotta conferma le sue immense doti, coordinazione perfetta e diagonale al volo di destro. Gol pazzesco e qualificazione chiusa. Pro Vercelli non pervenuta eccezion fatta per questo tiro cross di Miustacchio che tocca la parte alta della traversa. La Giana di Fall ne ha due, il tris lo realizza di testa Mbarick Fall. Gol partita e qualificazione. Allo Stadio città di Gorgonzola, Giana Erminio batte Pro Vercelli 3-0.

Più equilibrio tra Legnago Salus e Lumezzane, ospiti vicinissimi al gol con il palo di Cannavò a Fortin battuto, la sfera attraversa tutta la linea di porta ed esce. Legno anche per il Legnago con Bardaji, ma sulla respinta arriva Svidercosh e scarica in porta il gol qualificazione. Al tramonto di frazione Legnago che protesta per il gol annullato dall'arbitro che fa ampi cenni di aver fischiato il prima il finale di tempo Sfortunato il Lume quando nel finale colpisce un altro palo con Moscati. Il festival dei legni si conclude con quello colpito da Buric. Allo Stadio Sandrini, Legnago Salus batte Lumezzane 1-0.

