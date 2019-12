Pastore: "Scotti? Scelta tecnica. Il Rimini si salverà

ds Rimini

Dopo la conferenza stampa ha parlato il Direttore Sportivo insediato da circa un mese Ivano Pastore." Faremo di tutto perché questa squadra possa pensare solo alla salvezza. Proprio per questo vogliamo mettere fine alle voci sempre più insistenti di una vendita della società. Ad oggi - continua Pastore - nessuna cordata si è presentata con i requisiti necessari per intavolare una trattativa concreta. Proprio per questo il Presidente Grassi ha delegato queste quattro persone che faranno da filtro, stop agli improvvisati e stop a chi vuole farsi pubblicità con il nome del Rimini" Scotti? Qualcuno ha attribuito a vecchie ruggini tra me e lui - continua Pastore- la mancata titolarità di Francesco. Da quando faccio questo mestiere - aggiunge Pastore- non sono mai entrato in scelte che spettano solo all'allenatore. Giusta o sbagliata che sia quella di Scotti è una scelta tecnica". Mercato: fuori rosa Bellante e Messina non verrà tesserato il centrocampista in prova da martedì Matteo Montinaro. Colella? Vedo una squadra in crescita - sono certo - conclude Pastore - che arriveranno presto anche i risultati".

Sentiamo Ds Rimini, Ivano Pastore