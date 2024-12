Pattarello fa poker nella nebbia: Arezzo-Pianese 4-2

La nebbia c'è solo per la Pianese. Pattarello ci vede benissimo e ne fa 4. La partita in realtà si intuisce e basta, dall'angolo pare che Pattarello in tap in porti avanti l'Arezzo. Inspiegabilmente separata in settimana da Prosperi, la nuova Pianese di Formisano la pareggia con Mignani che corre in verticale e tocca su Trombini. La parità non regge nemmeno fino all'intervallo, Proietto stende Pattarello e anche qui sulla fiducia l'Arezzo beneficia di un calcio di rigore. Pattarello dal dischetto, e sono 2. Ripresa e in pochi minuti arrivano i titoli di coda al match: traversone e tocco sotto misura di Pattarello. Altro giro e poker per lo scatenato attaccante innescato fronte alla porta da Tavernelli. La nebbia si alza quando ormai da vedere c'è poca roba. C'è Mignani, scatenato in area avversaria, a tenere di fisico su Del Fabro e buca ancora Trombini. Nel finale pianese in dieci con Remy pescato a esagerare e sanzionato. L'impressione è che a Piancastagnaio qualcosa si sia rotto, mentre l'Arezzo fa l'Arezzo e buon per lui.