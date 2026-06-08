Paura Erikesen: nuovo malore in partita

Durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina, Christian Eriksen ha accusato un nuovo malore cardiaco, ricordando il drammatico episodio degli Europei 2021. Il capitano danese si è accasciato a terra poco dopo l’ora di gioco, portandosi le mani al petto. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, mentre i compagni hanno fatto scudo attorno a lui. A differenza del primo episodio, non sono state necessarie manovre di rianimazione grazie al defibrillatore sottocutaneo impiantato dopo il malore del 2021. Proprio questo dispositivo gli aveva impedito di continuare a giocare in Italia, consentendogli però di proseguire la carriera in Inghilterra e Germania.







