'Pazza Inter' dalla paura alla rimonta: +1 sul MIlan.

L'Inter, momentaneamente in testa a +1 sul Milan (che gioca domani con il Verona), va sotto 2-0 con l'Empoli nel primo tempo a San Siro poi pareggia prima della chiusura dei primi 45'. Nella seconda frazione ancora a segno Lautaro e nel finale Sanchez. Il Var annulla un gol all'Empoli. Finisce 4-2. La Juve, in vantaggio con Dybala, si fa raggiungere da un Genoa che non molla nel finale e in pieno recupero Criscito su rigore serve il 2-1.

In Serie B festa grande per Lecce e Cremonese che conquistano la promozione nella massima serie. Monza ai playoff.

