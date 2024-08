SERIE C Pazza Pianese: col Perugia da 3-0 a 3-3

Morto e sepolto dopo 20 minuti orribili, il Perugia si regala una rimontona clamorosa che resiste anche al pirotecnico finale. Al piccolo Comunale di Piancastagnaio è festa per la Pianese in C e in vantaggio. Polidori si inserisce coi tempi giusti, resiste e fa 1-0. Sono passati appena 3 minuti, e la confusione del Perugia è totale. Lo testimonia la sciagurata uscita di Gemello che poi si ritrova fuori area e non può intervenire: si aggrappa dove può Amoran che finisce con lo stendere Boccadoro. E' calcio di rigore che Mastropietro calcia alla perfezione e porta 2-0 la Pianese. Minuto 18 continua lo show bianconero, Nicoli fa correre Falleni che prende la mira e infila ancora Gemello.

Travolta dall'insolito destino che si profila all'orizzonte, la squadra di Formisano batte un colpo. Il disastro adesso lo combina Chesti che tocca pigro e mette in moto Ricci per la bandiera. E prima dell'intervallo le distanze restano con Gemello che di piede tiene il Perugia in vita su Falleni. Ripresa con 20 minuti di niente e poi tutto insieme. Polizzi stacca di precisione e gonfia la rete dando agli umbri il coraggio di provarci davvero. Detto fatto: minuto 77, Polizzi la mette, Montevago sfiora appena e la palla si insacca per l'incredibile 3-3. Basterebbe, ma c'è di più: all'ultimo tiro la palla tocca il braccio di Lickunas per il match point Pianese. Gemello però si esalta su Sorrentino e Da Pozzo non riesce nemmeno nella ribattuta. Il pari pazzo è servito.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: