SERIE D GIRONE D Pazzini: "Ci siamo meritati questo bellissimo finale di stagione". D'Ancona: "Ci ha girato male" Aglianese - Victor San Marino 2-3

Protagonista della vittoria di ieri con l'Aglianese, e non è la prima volta, il portiere de Victor San Marino Gian Marco Pazzini. Per l'autore del primo gol della squadra toscana, Edoardo D'Ancona, un match in cui gli episodi non hanno girato bene.

Nel video le interviste a Gian Marco Pazzini portiere Victor San Marino e Edoardo D'Ancona attaccante Aglianese

