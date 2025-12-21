SERIE D GIRONE F 2025-2026 Pazzini: "Non meritiamo la classifica che abbiamo". Meli: "Pareggio giusto" L'ex portiere del San Marino oggi alla Sammaurese, Giammarco Pazzini, parla di punto che garantisce di guardare al futuro con positività. Il portiere del San Marino Meli parla di pareggio giusto

Pazzini: "Non meritiamo la classifica che abbiamo". Meli: "Pareggio giusto".

Giammarco Pazzini, portiere Sammaurese: "La classifica parla chiaro, però credo che anche oggi in campo mi ha fatto vedere che non la meritiamo. Ci sono stati un po' di vicissitudini, però credo che la squadra ci sia, e affronteremo il girone di ritorno nel migliore dei modi".

Questo è un pareggio da prendere con positività,

"Assolutamente. Credo che forse potevamo meritare qualche cosa in più, perché abbiamo concluso di più e credo non abbiamo concesso praticamente nulla. Dopo un po' di risultati negativi con gol subiti, portare a casa un risultato senza subire gole e facendo un punto ti dà anche la possibilità di lavorare con più serenità adesso durante la pausa e poi riprendere il campionato al meglio".

Gabriel Meli, portiere San Marino :"Potevamo vincerla, non è mai facile però giocare in un campo del genere. Sapevamo che anche loro avevano bisogno di vittorie. Secondo me sì, potevamo fare un po' meglio, ma alla fine anche loro hanno avuto un'occasione. Noi però l'ultima è abbastanza importante sul palo. Siamo stati un po' sfortunati, però probabilmente alla fine il pareggio è il risultato giusto. Un pareggio che vi fa muovere la classifica",

18 sono i punti nel girone di andata. Bisognerà fare qualcosina meglio nel girone di ritorno per non rischiare nulla

"Io sono convinto, non ho nessun tipo di pensiero negativo a riguardo. Secondo me possiamo fare bene e meglio sicuramente il girone d'andata, perché ricordiamo che siamo partiti con 4-5 sconfitte di fila e dovevamo trovare anche noi la nostra quadra, il nostro assetto, ma non ho dubbi a riguardo. Come ho detto, secondo me il girone di ritorno potremo fare bene".

