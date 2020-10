Pelé, gli 80 anni della "Perla Nera" che passò per.... San Marino

Raccontare Pelé è raccontare la storia del calcio, di tre mondiali, della rovesciata più famosa del cinema, di uno degli attaccanti più forti di sempre, se non il più forte. Pelé compie 80 anni e ancora continua ad essere icona del calcio. 80 anni vissuti per il gol, del millesimo segnato al Maracana. Unico calciatore a vincere tre mondiali, a segnare a 17 anni in una finale, era 1958. Pelé è il calcio nella storica contrapposizione con Maradona, tra Brasile e Argentina. “La Perla Nera”, “O Rei”, semplicemente Pelé. 80 anni da festeggiare, di una vita che racconta anche di San Marino.





Era il 1966, Pelé è in viaggio di nozze in Europa, il brasiliano visita il Titano. Questa storica foto lo racconta nel libro di Marino Ercolani Casadei “Lo Sport a San Marino”, con il direttore dell'Ente di Stato del Turismo Gianvito Marcucci ad accogliere l'attaccante brasiliano. 80 anni da raccontare anche con Italo Cucci che Pelé lo ha intervistato.