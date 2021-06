SERIE C Pelliccioni: "Avrei voluto portare Calabro a Cesena, contento di lavorare con lui" Alfio Pelliccioni nuovo Direttore Sportivo del Catanzaro. Una piazza - dichiara Pelliccioni - di grandissimo prestigio

Il Direttore Sportivo sammarinese Alfio Pelliccioni, proprio oggi ha raggiunto in auto Catanzaro, dove da domani comincerà a lavorare per allestire una squadra competitiva per il campionato di serie C. Il club calabrese ha chiuso questo campionato al secondo posto e la dirigenza ha chiesto al dirigente di ringiovanire la rosa senza perdere competitività.

Possibile che il centroavanti Felice Evacuo non rinnoverà, al suo posto - Pelliccioni- pensa a Michele Vano. Inoltre - il Direttore Sportivo - non nasconde che il tecnico del Catanzaro Antonio Calabro, con il quale lavorerà anche in questa stagione, lo avrebbe portato a Cesena, ma poi non la trattativa non andò in porto.

