Pelliccioni: "Non è ancora il momento di andare in pensione"

Alfio Pelliccioni

Alfio Pelliccioni almeno fino al 30 giugno resta Direttore Sportivo del Cesena. La proprietà lo ha messo al corrente di un possibile cambio ma al momento non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale. Pelliccioni, dichiara di essere con un piede dentro e uno fuori e di non essere legato al destino del tecnico Viali. Per Pelliccioni ci sono già sirene in serie C che arrivano dal Nord. Completamente escluso un ritorno a Monopoli.