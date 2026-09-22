Pelliccioni riparte da L'Aquila: "Ci sono ambizioni e serietà"

Ospite di "Cose di Calcio", il Direttore Sportivo Alfio Pelliccioni che per ritornare "nella mischia" ha scelto L'Aquila.

"Questo lavoro l'ho iniziato tanti anni fa, un po' di nostalgia ce l'avevo. Poi è arrivata questa occasione e in un primo momento ho detto no, poi ho detto ni e poi ho detto sì. Perché insomma, come si dice, mi ha convinto il progetto. Io di Serie D ho fatto solo Cesena e questa sarebbe la seconda volta in tutti gli anni che ho fatto il professionismo. Però era un progetto simile a Cesena e allora l'ho accettato".

In Lega Pro, che è quello di cui ci occupiamo, c'è stata subito la zampata dii Ravenna, Reggiane e Spezia. Sono quelle lì, secondo te, o è molto presto? O c'è ancora spazio per qualche sorpresa?

"No, una sorpresa ci sarà sempre. Però penso che se la giocano queste tre squadre qui, perché sono le più attrezzate. C'è molta differenza, secondo me sì. Soprattutto Spezia e Ravenna, secondo me hanno qualcosina in più della Reggiana".

Molto ringiovanito il Forlì che è partito, direi, con il piede giusto verso una salvezza che secondo te può centrare?

"Sì, senz'altro. Ho preso anche un ottimo allenatore. Allora è la loro politica e sono convinto che riuscirà anche quest'anno a salvarsi".









