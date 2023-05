Nel video l'intervista ad Alfio Pelliccioni

Il Direttore Sportivo del Monopoli Alfio Pelliccioni è rientrato a San Marino dopo l'eliminazione della sua squadra dai play off di Serie C con l'Audace Cerignola. Pelliccioni si ritiene comunque soddisfatto della stagione e guarda alla prossima dove avrà un altro anno di contratto con il Monopoli. Il DS sammarinese vede il Crotone favorito per la promozione in Serie B anche se spera che sia il Cesena a salire.